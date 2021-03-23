Аренда недвижимости: сезонность и спрос

Роман Иванов





Аренда недвижимости имеет огромное значение, когда речь идет о необходимости получить в свободный доступ себе жилье, а также коммерческую недвижимость, производственные площади и так далее.

При этом есть два основных рынка недвижимости в каждом городе — это рынок жилой и рынок коммерческой недвижимости. В данном случае нужно понимать, что огромное значение имеет то, какая именно недвижимость берется в аренду.

По факту есть сезонность, но она также сильно отличается в зависимости от того, какие именно существуют предпосылки и факторы развития того или иного рынка. Например, к лету многие готовятся к туристическому сезону, а потому стоит ребром вопрос относительно аренды. Арендовать могут с усиленным ажиотажем квартиры для субаренды, площади под кафе и летние ресторанчики, под массажные кабинеты и фитнес-центры и так далее.

Тут важно понимать, что сегодня огромное значение имеет то, как именно будут распределяться ресурсы предпринимателей. Например, рынок коммерческой недвижимости может проседать на фоне объявлений о вирусах и ограничениях. В то же время может вырастать спрос на аренду офисных помещений и складов - не все бизнесы закрываются. Например, есть ситуации, когда компании, наоборот, отыскивают очень даже жизнеспособную идею, и делают новый бизнес с нуля. И если кафе и гостиницы чувствуют себя не очень хорошо, то вот логистика и перевозки, а также хранение товаров - просто отлично.

Аренда жилой и коммерческой недвижимости - что тут нужно знать и понимать?

Сегодня вас может порадовать возможность снять квартиру в Турксибском районе за небольшие деньги. Также всегда причиной понижения цен на съем жилья являются такие факторы:

Упомянутая выше сезонность. Летом, а также перед новогодними праздниками сезонность проявляется круче всего - расценки падают, и можно найти очень выгодные предложения, которые порадуют тех, кто хочет снять жилье недорого. Снижение спроса. Если есть отток специалистов за границу, отток компаний, в таком случае цены на жилье будут падать. Чисто физически получается, что желающих жить в квартирах меньше, чем предложений, а потому даже самые дорогие варианты начинают дешеветь в цене. Разные варианты перестройки районов, открытие или закрытие инфраструктурных объектов и так далее. Обычно жизнь в гордах сильно меняется из-за политики мэрии относительно застройки. А, потому, если в каком-то районе открывается новый, современный ТРЦ или же станция метро, стадион, какой-то прочий важный инфраструктурный объект, в таком случае речь всегда идет о том, что будут намечаться и изменения в цене аренды. И иногда стоимость вырастает.

Спрос на жилье будет всегда, ведь недвижимость является самым ликвидным товаром в мире. В то же время тут важно понимать, что имеет значение престижность района, цена за квадратный метр, наличие рядом всей нужной инфраструктуры и так далее.