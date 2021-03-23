Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аренда недвижимости: сезонность и спрос


Аренда недвижимости имеет огромное значение, когда речь идет о необходимости получить в свободный доступ себе жилье, а также коммерческую недвижимость, производственные площади и так далее.

При этом есть два основных рынка недвижимости в каждом городе — это рынок жилой и рынок коммерческой недвижимости. В данном случае нужно понимать, что огромное значение имеет то, какая именно недвижимость берется в аренду.

По факту есть сезонность, но она также сильно отличается в зависимости от того, какие именно существуют предпосылки и факторы развития того или иного рынка. Например, к лету многие готовятся к туристическому сезону, а потому стоит ребром вопрос относительно аренды. Арендовать могут с усиленным ажиотажем квартиры для субаренды, площади под кафе и летние ресторанчики, под массажные кабинеты и фитнес-центры и так далее.

Тут важно понимать, что сегодня огромное значение имеет то, как именно будут распределяться ресурсы предпринимателей. Например, рынок коммерческой недвижимости может проседать на фоне объявлений о вирусах и ограничениях. В то же время может вырастать спрос на аренду офисных помещений и складов - не все бизнесы закрываются. Например, есть ситуации, когда компании, наоборот, отыскивают очень даже жизнеспособную идею, и делают новый бизнес с нуля. И если кафе и гостиницы чувствуют себя не очень хорошо, то вот логистика и перевозки, а также хранение товаров - просто отлично.

Аренда жилой и коммерческой недвижимости - что тут нужно знать и понимать?

Сегодня вас может порадовать возможность снять квартиру в Турксибском районе за небольшие деньги. Также всегда причиной понижения цен на съем жилья являются такие факторы:

  1. Упомянутая выше сезонность. Летом, а также перед новогодними праздниками сезонность проявляется круче всего - расценки падают, и можно найти очень выгодные предложения, которые порадуют тех, кто хочет снять жилье недорого.
  2. Снижение спроса. Если есть отток специалистов за границу, отток компаний, в таком случае цены на жилье будут падать. Чисто физически получается, что желающих жить в квартирах меньше, чем предложений, а потому даже самые дорогие варианты начинают дешеветь в цене.
  3. Разные варианты перестройки районов, открытие или закрытие инфраструктурных объектов и так далее. Обычно жизнь в гордах сильно меняется из-за политики мэрии относительно застройки. А, потому, если в каком-то районе открывается новый, современный ТРЦ или же станция метро, стадион, какой-то прочий важный инфраструктурный объект, в таком случае речь всегда идет о том, что будут намечаться и изменения в цене аренды. И иногда стоимость вырастает.

Спрос на жилье будет всегда, ведь недвижимость является самым ликвидным товаром в мире. В то же время тут важно понимать, что имеет значение престижность района, цена за квадратный метр, наличие рядом всей нужной инфраструктуры и так далее.

Блоги / Недвижимость

Заказать крауд

Последние новости

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В России начались перебои с дешевым сахаром
В России начались перебои с дешевым сахаром
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть возмущена
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры"
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат!»
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для

Еще по теме

Почему загородный дом лучше снимать, чем покупать
Посуточная аренда квартир: плюсы и минусы
Коммерческие проекты от ТПС «Недвижимость»
S&P прогнозирует начало восстановления рынка жилья в России в 2017 году