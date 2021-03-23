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АРМИ требуют убрать Тэхёна из BTS: «Он не тянет этот уровень славы»

АРМИ требуют убрать Тэхёна из BTS: «Он не тянет этот уровень славы»

Неужели Тэхёну (Taheyung) действительно грозят разбирательства с лейблом?!

Порой АРМИ рассуждают о том, насколько тяжело мемберам тянуть «всю эту звездную ношу» и воображают, как могла бы сложиться судьба артистов, если бы те не примкнули к рядам артистов BigHit Entertainment и позволили себе прожить подростковые годы так, как этого хочет любой ребенок. Судя по обсуждениям фанатов на Quora, единогласным решением публики было принято (вымышлено, конечно!) освободить от сценической деятельности именно всем полюбившегося айдола Ви. Но чем он заслужил такое?


Все дело в том, что Тае считают слишком нежной и ранимой натурой, не готовой к суровым законам шоу-бизнеса и борьбе за мировое первенство. АРМИ признаются, что видят Вишню, как слишком милого и наивного подростка, который попал в мир акул бизнеса по ошибке. «Он прекрасный артист, но я всегда так за него боюсь», «Каждый раз, когда ви опускает грусные глаза, у меня екает сердечко((«, «Как тэхен все это терпит?» — дискутируют поклонники.

Возможно, фанаты правы и ТТ действительно тяжело находиться в этой непростой сфере музыки, однако, если рассмотреть проблему с другой стороны… Он ведь преодолел все невзгоды! Похоже, что парень не так слаб, как кажется.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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