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Арсений Попов о коллегах по «Импровизации»: «Нет такого, чтобы я им сказал: «Братан, у меня что-то случилось»

Арсений Попов о коллегах по «Импровизации»: «Нет такого, чтобы я им сказал: «Братан, у меня что-то случилось»

Шоу «Импровизация» канала ТНТ с каждым годом набирает все большую популярность. Однако пока широко известен только один постоянный участник программы — Антон Шастун, который занимается собственными проектами на YouTube. Арсений признавался, что поначалу ревновал к успеху коллеги. А недавно рассказал, какие отношения царят в их маленьком коллективе.


Арсений Попов начинал свою карьеру вместе с Сергеем Матвиенко еще в родном Санкт-Петербурге. Ребята оттачивали мастерство в театре импровизации, а затем попробовали свои силы в столичном «Comedy Баттле». На площадке юмористического шоу артист и познакомился с Дмитрием Позовым и Антоном Шастуном, которые впоследствии стали его коллегами по «Импровизации».

В интервью Петру Плоскову комик рассказал, какие отношения царят между артистами. «Мы не best friends ever, — заявил шоумен. — Когда лучшие друзья, то на любой праздник принято друг друга приглашать. Но из-за того, что пацаны в Москве живут, а я — в Питере, это у нас не всегда получается. Я говорю: «Ой, ехать…» Поэтому к Сереже на день рождения приезжаю, а к Позову — нет. День рождения Шаста мы отмечаем в каком-нибудь из городов, где гастролируем с «Импровизацией»… Нет такого, чтобы я им позвонил и сказал: «Братан, у меня там что-то случилось». Но занимать деньги буду у них, не боясь фразы: «Хочешь поссориться с человеком, займи у него деньги».

К слову, снискать любовь публики звезда мог еще в программе «Битва за эфир», в котором выиграл Илья Соболев. «Мне все говорили: «У тебя нет шансов». И когда я вышел из группы с первым местом, обо мне поменяли мнение. Но мне было там все чуждо, потому что я шел туда на битву ведущих, а оказалось, что это юмористическая передача, где надо шутить. Я схватывал на лету: вот это надо говорить, вот так себя надо вести. Я просто копировал каких-то людей и на этом выплыл. А потом начались импровизационные штуки. И вот там я всех уничтожил. Это было правда смешно», — делился он в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

38-летний Арсений также признался, что из блогеров очень ценит Иду Галич: «Она крутая! Мне трудно судить, нравится ли мне вообще все, что она делает. Но шоу она крутое придумала «1-11», где взрослый против ребенка. Она как-то по-другому открылась, с ней просто приятно находиться рядом. Может ничего не говорить, но излучает солнце на 90 процентов энергии».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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