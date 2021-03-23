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Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram

Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram

 Сегодня быть блогером – полноценная работа, за которую платят немаленькие деньги. Например, известные тиктокеры и Instagram-блогеры могут зарабатывать по несколько миллионов в месяц. Для них социальная сеть – главная площадка для заработка. Поэтому блогерам придется несладко, если кто-то решит ее снести.


Так и произошло! Последние несколько дней популярные тиктокеры и блогеры попали под атаку ботов. Так в сети хотят снести аккаунты Дины Саевой, Рахима, Махи Горячевой, Маруси, Лианы, Клавы Коки и других. Остановить накрутку ботов невозможно. Закрыть свою страницу в Instagram многие не могут из-за рекламных контрактов. Молодые люди в слезах выходят в stories и умоляют прекратить злоумышленников гробить их «частичку души».

Отметим, что с недавнего времени Instagram может навсегда заблокировать страницу за накрутку фейковых ботов. Для блогеров это – настоящая трагедия. Ведь они не просто выкладывают красивые фотографии, но и тщательно занимаются контентом. Блогеры продумывают подписи и создают эмоциональную связь со своими подписчиками. Каждый блогер работает на свою аудиторию, создавая что-то уникальное.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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