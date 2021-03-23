АвтоВАЗ представил новую мультимедийную систему EnjoY Pro с интеллектом

Лидия Мартынова

АвтоВАЗ представил интеллектуальную мультимедиасистему LADA EnjoY Pro. Для потребителя она способна выполнять все функции мощного смартфона, интегрированного в автомобиль. Система полностью поддерживает приложения Apple CarPlay, Android Auto, а также имеет весь список встроенных сервисов от Яндекс.Авто. Из предложенных приложений пользователь сможет сам выбрать те, с которыми ему комфортнее работать.

По информации от разработчиков, LADA EnjoY Pro отличается быстрой работой и возможностью анализа предпочтений водителя. Медиасистема представляет собой 8–дюймовый HD-дисплей с отзывчивой и яркой матрицей IPS. Она оснащена качественным объемным звуком ARKAMYS, а также ПО с регулярным обновлением, которое позволяет поддерживать актуальность всех необходимых опций, добавлять новые и повышать стабильность их работы.

Пресс-служба Lada отмечает, что технология объемного звука ARKAMYS обеспечивает точное и естественное воспроизведение музыки с учетом важных факторов: материалов отделки салона авто, параметров динамиков, их расположения. Звук LADA EnjoY Pro настроен с учетом особенностей салона каждой модели АвтоВАЗ.

Разработчики сообщают, что загрузка ОС и приложений LADA EnjoY Pro начинается сразу же после нажатия на брелоке кнопки «открыть дверь». Благодаря этому система готова к воспроизведению музыки и прокладывании маршрута до того, как включится зажигание. Управление LADA EnjoY Pro возможно как кнопками на руле, так и при помощи умного голосового помощника.

Позже представители АвтоВАЗ озвучат перечень моделей Lada, которые будут комплектоваться новинкой.

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