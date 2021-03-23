Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом

Влада Некрасова

Как сообщает портал politros.com, военный эксперт Виктор Баранец озвучил, что ВСУ у границ с Крымом в 2014 году находились на очень подавленном моральном уровне.

Напомним, до этого экс-глава СНБО Турчинов заявил о том, что в 2014 Генштабом ВСУ рассматривался вариант силового вторжения в Крым. Однако, Баранец заметил то, что в 2014 году у ВСУ было 2 главных проблемы – низкий моральный уровень и проблемы с вооружением. Баранец не исключает, что киевская армия могла бы начать обстреливать Крым, однако бойцы и командиры понимали, что это не территория Украины.

Высказывания Турчинова Баранец назвал забавными.

“Но это просто смешно и наивно!”.

По имеющейся информации у ВСУ было 300 бронетранспортеров, однако завести они только 6 и лишь 2 добрались до Крыма. Об этом сообщил Турчинов. Баранец отметил, что если это правдивая информация, то ВСУ можно сравнить с колхозом.

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