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Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»

Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»Кадр: Галасы ЗМеста / YouTube

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» прокомментировала отказ организаторов «Евровидения» от песни «Я научу тебя». Об этом сообщает газета «Известия».

Лидер коллектива Дмитрий Бутаков заявил, что не считает композицию политизированной. Он добавил, что не знает точных критериев этого слова, так как «никто ж ничего не объяснил».

«Но сами мы никакой политический подтекст не закладывали. Там скорее социальный подтекст, не связанный непосредственно с Белоруссией. Текст — об общемировых тенденциях. Прямо с первой строчки можно это разбирать — и все понятно будет», — сказал музыкант.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

В тот момент Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может отказаться от участия в «Евровидении». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни. После этого участники из «Галасы ЗМеста» подготовили две новые композиции.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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