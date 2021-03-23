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“Безопасный город” в Коми подал иск на 13,2 млн рублей к «Ростелекому»

Государственное учреждение Коми «Безопасный город» обратилось в Арбитражный суд с иском к ПАО «Ростелеком».

«Безопасный город» требует взыскать с компании 13 265 505 руб. неустойки с 1 октября по 25 ноября 2020 года за нарушение условий государственного контракта, аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса.

Ответчик, который не оспаривает расчет неустойки, заявил о ее уменьшении. Также «Ростелеком» просил привлечь в качестве третьих лиц ПАО «Мегафон» и ООО «Региональный информационный центр», в связи с тем, что с ними были заключены договоры по созданию элементов и подсистем системы в рамках государственного контракта.

Суд согласился с ходатайством и привлек организации к рассмотрению дела.

21 марта в суд поступило ходатайство истца об увеличении размера исковых требований.

Заседание по делу продолжается.

Ранее неработоспособность оборудования «Ростелеком» привела к убыткам в 492 639 руб.

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Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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