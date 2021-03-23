Букмекеры назвали имя вероятного победителя "Евровидения-2021"

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". Букмекеры оценили шансы уроженки Душанбе на победу, пишет РИА Новости.

Как сообщается на портале Eurovisionworld, букмекеры отдают победу песне "Je Me Casse", которую исполняет представительница Мальты Дестини Чукуньере.



По прогнозам экспертов, второе место на "Евровидении" займет Gjon’s Tears, выступающий за Швейцарию.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге букмекеров актриса и певица из Франции Барбара Прави.

В то же время представляющую Россию Манижу пока поставили лишь на 13-е место, однако видео ее выступления на YouTube-канале "Евровидения" с песней "Russian Women" оказалось вторым по популярности, набрав за неделю 5 миллионов просмотров.

Напомним, Манижа смогла обойти в ходе голосования на Первом канале Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина". Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.

Как писал NEWSTES, ранее Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем возвращении на "Евровидение".