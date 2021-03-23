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Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021

Букмекеры назвали певицу из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с композицией “Je Me Casse”, вероятной победительницей конкурса Евровидение-2021. Данные опубликовал портал Eurovisionworld.


Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут музыканты из Швейцарии и Франции.

Швейцарию в 2021 году представляет певец Джон Мухарремай, под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears. За Францию выступит певица и актриса Барбара Прави.

Российскую певицу Манижу эксперты поставили только на 13-ю позицию.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что жители Грузии требуют отстранить Кипиани от «Евровидения-2021».

Сообщение Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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