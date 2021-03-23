Бывшая помощница Байдена похвалила Путина и назвала его львом

Вадим Карасев

Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Бывший член сената США, помощница американского лидера Джо Байдена Тара Рид похвалила российского президента Владимира Путина. Ее цитирует RT в своем Telegram-канале.

«Я и многие другие американцы сочли реакцию [Путина] спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда», — подчеркнула Рид. Она также назвала Путина львом.

Рид считает, что Байден и его помощники делают все, чтобы «задвинуть подальше» все компрометирующие их факты. Она напомнила, что в 2019-2020 годах восемь женщин публично заявили о противоправных сексуальных действиях со стороны нынешнего президента США, однако эти истории почти не освещались.

В апреле 2020-го Рид публично обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в 1993 году. Женщина утверждает, что около 30 лет назад политик, занимавший на тот момент пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент уже говорил с коллегой, и пока слишком занят для повторного разговора. Сам Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Путиным.