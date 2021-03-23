Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед

Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед

Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в СовфедФото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уйдет в Совет Федерации, где будет представлять Курскую область. ОБ этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 марта, со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

«Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича», — сказал глава области.

Рапота ушел в отставку в конце прошлой недели. О скором уходе с должности он объявил 18 февраля. Тогда же он заявил, что его сердце «остается здесь — в сфере российско-белорусских отношений».

Госсекретарем Союзного государства стал бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

77-летний Рапота занимал пост госсекретаря Союзного государства с декабря 2011 года. Он сменил Павла Бородина, который работал на этой должности с 2000-го. До распада Советского Союза он работал в КГБ, а после — в Службе внешней разведки.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В Раде еще спорят, нужно ли Украине «зимнее» время, — нардеп Пидласа
В России начались перебои с дешевым сахаром
В России начались перебои с дешевым сахаром
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей и взрослых
Кардиолог назвала причины повышенного артериального давления у детей
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть возмущена
Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
В Калининграде у лихача забрали машину за 300 неоплаченных штрафов
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры"
Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
"Магнит" собрался открыть сеть строительных магазинов
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не тиран, он — психопат!»
Масштабный слив Аршавина на шоу Малахова: «Он не абьюзер, он не

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для

Еще по теме

Госсекретарь Союзного государства не исключил отставки в течение недели
Рапота: профицита бюджета Союзного государства России и Белоруссии в 2020 году не будет
Госсекретарь Союзного государства оценил организацию выборов в Белоруссии
Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз может быть подписано до конца года