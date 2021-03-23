Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет в Совфед

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уйдет в Совет Федерации, где будет представлять Курскую область. ОБ этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 марта, со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

«Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича», — сказал глава области.

Рапота ушел в отставку в конце прошлой недели. О скором уходе с должности он объявил 18 февраля. Тогда же он заявил, что его сердце «остается здесь — в сфере российско-белорусских отношений».

Госсекретарем Союзного государства стал бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

77-летний Рапота занимал пост госсекретаря Союзного государства с декабря 2011 года. Он сменил Павла Бородина, который работал на этой должности с 2000-го. До распада Советского Союза он работал в КГБ, а после — в Службе внешней разведки.