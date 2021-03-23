Бывший замглавы СВР умер из-за осложнений от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве умер бывший замглавы Службы внешней разведки (СВР) России Виталий Маргелов, ему было 79 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом агентству ТАСС сообщил его сын Михаил Маргелов.

По его словам, Маргелов скончался около 21:00 по московскому времени в госпитале ФСБ. «Причина — ковид, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких», — уточнил он.

Виталий Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов (сейчас — Пермь). После школы получил юридическое образование, был рекомендован для работы в КГБ. В 1997 году он стал заместителем директора СВР России по оперативным вопросам, а в 2003 году был уволен в запас Вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста службы.