Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ решил изменить рубли

ЦБ решил изменить рублиФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Центробанк решил изменить дизайн рублевых банкнот, рассказал замглавы регулятора Михаил Алексеев. Его слова приводит РБК.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один ФО и расположенный в нем город», — отметил Алексеев.

По его словам, в новом варианте дизайна на отдельных купюрах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Предполагается, что Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург — Хабаровск на пятитысячной.

На остальных купюрах сохранятся прежние города, однако их внешний вид все равно претерпит изменения. В частности, появятся изображения достопримечательностей федеральных округов, к которым относятся соответствующие города.

Купюры нового образца появятся в обороте в 2022 году, отметил Алексеев. В первую очередь это коснется сторублевой банкноты, на которой изображена Москва.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Внучка Людмилы Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Внучка Людмилы Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Джордж Клуни научил детей «ужасным вещам» ради розыгрышей жены
Джордж Клуни научил детей «ужасным вещам» ради розыгрышей жены
Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича о клевете
Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича о клевете
Воспитанники волгоградского «Кванториума» запустили проект по сохранению окружающей среды
Воспитанники волгоградского «Кванториума» запустили проект по
В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет
В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет
Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников
Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников
РФПИ совместно с фондом из ОАЭ проинвестировал в Telegram
РФПИ совместно с фондом из ОАЭ проинвестировал в Telegram
Саша Черно, несмотря на горе, ведет активную жизнь в соцсетях
Саша Черно, несмотря на горе, ведет активную жизнь в соцсетях
В чем правда? Ксения Собчак в центре скандала из-за интервью со скопинским маньяком
В чем правда? Ксения Собчак в центре скандала из-за интервью со
«Девочку чуть не убили»: Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент
«Девочку чуть не убили»: Николай Цискаридзе заявил, что в Большом
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Российский лес застрял на пути в Китай
Российский лес застрял на пути в Китай

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство

Еще по теме

Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
ЦБ модернизирует банкноты
Рубли поменяют города
Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры