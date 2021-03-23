Цифровое произведение искусства от робота-художника Софии выставят на аукционе
Являясь продуктом гонконгской компании Hanson Robotics, София планирует выставить на аукцион серию цифровых произведений искусства. Это будет первой художественной выставкой, которую создаст продвинутый робот с искусственным интеллектом.
София, робот-гуманоид, известная остроумными замечаниями в интервью СМИ с момента своего открытия в 2016 году, создала серию картин в сотрудничестве с итальянским художником Андреа Боначето, который также является партнером Eterna Capital, финансирующей Blockchain.
«Что мы действительно хотели сделать, так это заявить о себе в мире искусства и в мире технологий», – рассказал Андреа Боначето Reuters.
«Я взволнована и надеюсь, что миру понравятся мои работы. Я надеюсь, что людям понравится мои работы, и мы сможем сотрудничать в будущем», – прокомментировала София.
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