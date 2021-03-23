Цифровое произведение искусства от робота-художника Софии выставят на аукционе

Алексей Вольцев

Являясь продуктом гонконгской компании Hanson Robotics, София планирует выставить на аукцион серию цифровых произведений искусства. Это будет первой художественной выставкой, которую создаст продвинутый робот с искусственным интеллектом.

София, робот-гуманоид, известная остроумными замечаниями в интервью СМИ с момента своего открытия в 2016 году, создала серию картин в сотрудничестве с итальянским художником Андреа Боначето, который также является партнером Eterna Capital, финансирующей Blockchain.

«Что мы действительно хотели сделать, так это заявить о себе в мире искусства и в мире технологий», – рассказал Андреа Боначето Reuters. «Я взволнована и надеюсь, что миру понравятся мои работы. Я надеюсь, что людям понравится мои работы, и мы сможем сотрудничать в будущем», – прокомментировала София.

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