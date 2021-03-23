"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в реанимацию
49-летняя Лера Кудрявцева накануне оказалась в реанимации — звезду экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. Телеведущая откровенно рассказала поклонникам о произошедшем, сообщает Пятый канал.
Лера Кудрявцева призналась, что прилично испугалась из-за резкого ухудшения самочувствия на съемках телешоу "Секрет на миллион".
В Stories Лера Кудрявцева опубликовала видео, на котором она продемонстрировала реанимационную койку с прикроватным оборудованием.
При этом на лице телеведущей остался профессиональный макияж, который делали для съемок передачи.
Напомним, в начале января Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус перед самой поездкой в Дубай, так что она была вынуждена отменить вылет.
"Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов (которые пью через раз ), опухший нос и красные глаза. Завидую ли я? Еще как. Но падла этот ковид в действии еще, поэтому сижу и не отсвечиваю :((( И прекратите спрашивать: "Как ты?" Я нормально — не подумайте, что хорошо. Всем здоровья", — писала звезда 9 января.
Как писал NEWSTES, в январе Лера Кудрявцева сломала крестец в трех местах. Звезда откровенно рассказала, как она получила столь серьезную травму.