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Даниэль Кормье объяснил отказ Дастина Порье от боя за титул чемпиона

Экс-двойной чемпион UFC Даниэль Кормье недавно поддержал Дастина Порье, который решил все-таки отказаться от поединка за чемпионский пояс в легком весе, который был буквально вчера освобожден Хабибом Нурмагомедовым.

В новом своем интервью Ариэлю Хельвани Кормье рассказал о том, что Порье принял сейчас самое правильное решение, когда он предпочел завершить свою трилогию с Конором Макгрегором вместо этого боя за титул. По словам самого Даниэля, рематч с ирландцем принесет в итоге Дастину действительно больше денег.

“На данный момент этот бой для него ведь намного ценнее, чем титул. Он сделает на нем просто огромные деньги. За один бой с МакГрегором он заработает намного больше, чем если выиграет этот титул и защитит его. Я считаю, что он принял сейчас на сто процентов правильное решение, и в данном случае речь не идет сейчас о том, что руководство UFC просто обошло его с титульным поединком. Если он теперь выиграет у Конора, ему будет затем гарантирован титульный бой, так что он совершенно ничего не теряет”, – рассказал Кормье.

Следует отметить, вновь ставший вакантным пояс чемпиона легкого дивизиона будет вскоре разыгран между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером.

Сообщение Даниэль Кормье объяснил отказ Дастина Порье от боя за титул чемпиона появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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