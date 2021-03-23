Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»

Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»

Музыкальный исполнитель Давид Манукян поучаствовал в совместном проекте от «7дней.ru» и «PodcastBar» и ответил на 7 самых интересующих прессу вопросов. Во время беседы Дава рассказал, как переехал в 15 лет в Москву, чтобы продолжать развиваться в области танцев. Ему пришлось рано начать самостоятельную жизнь. Однако, в то время за ним приглядывали тетя и дядя, которые помогали парню по хозяйству и готовили ему еду.


Когда блогер достиг определенных успехов в своей области и стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам, он принял решение, что необходимо выбрать еще одно направление деятельности, в котором можно активно развиваться. Им стала сфера юмора. Дава подался на социальные платформы, признавшись ,что всегда мечтал попасть в команду КВН, но стеснялся попроситься в коллектив, поэтому открыл собственные аккаунты для поднятия настроения.

Не стал скрывать Манукян и отношения с близкими людьми. Он признал, что его круг друзей сейчас стал меньше. «Мне становится противно от двуличия. Это не дружба, это не любовь. Если есть работа — это работа. Но дружить и любить людей, которым я нужен ради чего-то и улыбаться им в ответ… я в определенный момент прервал все такие отношения», — рассказал селебрити о тайнах общения с российскими знаменитостями.

[media=https://www.instagram.com/p/CMt4ai5LOFW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвой
В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия.
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Девочки, расходимся! Дава не верит, что встретит свою любовь
Дава рассказал, избивал ли он Ольгу Бузову
Дава рассказал причину госпитализации: «Я не ною. Жалеть меня не нужно»
Дава отказался работать с Дмитрием Тарасовым: «Это дно днищенское!»