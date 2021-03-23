Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»

Влада Некрасова

Музыкальный исполнитель Давид Манукян поучаствовал в совместном проекте от «7дней.ru» и «PodcastBar» и ответил на 7 самых интересующих прессу вопросов. Во время беседы Дава рассказал, как переехал в 15 лет в Москву, чтобы продолжать развиваться в области танцев. Ему пришлось рано начать самостоятельную жизнь. Однако, в то время за ним приглядывали тетя и дядя, которые помогали парню по хозяйству и готовили ему еду.

Когда блогер достиг определенных успехов в своей области и стал победителем первенства России и серебряным призёром первенства мира по танцам, он принял решение, что необходимо выбрать еще одно направление деятельности, в котором можно активно развиваться. Им стала сфера юмора. Дава подался на социальные платформы, признавшись ,что всегда мечтал попасть в команду КВН, но стеснялся попроситься в коллектив, поэтому открыл собственные аккаунты для поднятия настроения.

Не стал скрывать Манукян и отношения с близкими людьми. Он признал, что его круг друзей сейчас стал меньше. «Мне становится противно от двуличия. Это не дружба, это не любовь. Если есть работа — это работа. Но дружить и любить людей, которым я нужен ради чего-то и улыбаться им в ответ… я в определенный момент прервал все такие отношения», — рассказал селебрити о тайнах общения с российскими знаменитостями.

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