Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»

Алексей Вольцев

Вот уже два месяца блогер находится в статусе свободного мужчины. За это время Давид Манукян понял, что стал жить экономно, а ведь раньше он спускал приличные суммы на подарки и сюрпризы для возлюбленной Ольги Бузовой, с которой в итоге расстался с громким скандалом.

Недолго Давид горевал по ушедшей любви: он с головой окунулся в работу, которая не только обеспечивает ему душевный комфорт, но и приносит неплохую прибыль. Так, на днях Дава устроил грандиозный концерт в родном Новосибирске в честь своего 28-летия, билеты на сольник были полностью раскуплены.

«Раньше в 9-10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет... Я понял, что это не оценили, и все, что было — было зря. Это урок для меня. Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но, кроме себя, ты никому не нужен», — отметил Манукян в интервью программе «PRO Новости» на МУЗ-ТВ.

В расставании с Ольгой Дава видит много плюсов: теперь он не только может свободно реализовывать себя в новых проектах, но и экономит большие суммы, которые раньше спускал на дорогие подарки любимой.

«В последнее время появилась какая-то внутренняя энергия, которая меня толкает вперед. Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе еще одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил!» — заявил блогер, готовящий для поклонников новые музыкальные проекты.