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Deadline: Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю написал сам актер

Актер Киану Ривз вскоре уже снимется в экранизации собственного комикса «BRZRKR», ее выпустит известный стриминговый сервис Netflix. Об этом передает Deadline.

Комикс, автором которого стал сам знаменитый актер при общей поддержке известного журналиста издания The New York Times Мэтта Киндта, вышел еще в начале марта. Он рассказал о неком бессмертном сыне бога войны, который в XXI веке лично работает на правительство США в надежде поскорее закончить свое земное существование.


Теперь же Ривз будет продюсировать сам экранизацию своей же истории. Ривз вполне ожидаемо сыграет в ней самую главную роль. Кроме того, у кинопроекта будет даже спин-офф в жанре аниме — он также скоро выйдет на Netflix.

По информации данного издания, сериал вскоре расширит вселенную комикса «BRZRKR». В центре данного сюжета также внезапно окажется полубог — в этот раз Киану Ривз озвучит его. Будут ли при этом художники Marvel Рон Гарни, Билл Крабтри, а также Клэм Робинс и Рафаэль Грампа, создавшие этот комикс, работать еще и над аниме, пока неизвестно.

Сообщение Deadline: Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю написал сам актер появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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