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Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюрыФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал идею Центробанка России убрать изображение Хабаровска с купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Мнением по данному вопросу политик поделился в своем Telegram-канале во вторник, 23 марта.

«Убрать Хабаровск с купюры в 5 тысяч рублей будет большой ошибкой», — посчитал Дегтярев.

Ранее во вторник замглавы ЦБ Михаил Алексеев рассказал о планах регулятора по изменению дизайна рублевых банкнот. По задумке авторов инициативы, ряд ныне изображенных на купюрах российских городов заменят другие: так, вместо Красноярска на десятирублевой купюре появится Новосибирск, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург — Хабаровск на пятитысячной. На остальных купюрах сохранятся прежние города, однако их внешний вид все равно претерпит изменения.

Предполагается, что новые банкноты должны появиться в обороте в 2022 году. В первую очередь это коснется сторублевой купюры, на которой изображена Москва.

В конце января сенатор Сергей Калашников предложил изобразить на пятитысячной купюре президента России Владимира Путина. Позже политик уточнил, что не планирует вносить такую инициативу на обсуждение в Госдуму.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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