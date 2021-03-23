День рождения сына Савельевой и дочь Лободы против Моргенштерна: самое интересное из соцсетей звезд

Лидия Мартынова

Ольга Бузова рассказала об участиии в шоу «Маска», а Саша Савельева устроила праздник в честь маленького сына. Что же еще интересного публиковали звезды в соцсетях?

Соцсети уже давно стали, пожалуй, самым популярным источником информации о жизни звезд. В Instagram артисты публикуют снимки с важных событий и делятся семейными проблемами. Именно поэтому «NewsTes.ru» вводит новую рубрику — дайджест по социальным сетям знаменитостей.

В понедельник 22 марта звезды с удивительной солидарностью делились подробностями о семейных буднях. Так, Саша Савельева трогательно поздравила маленького сына с очередным днем рождения. «Наш любимый малыш! Тебе сегодня два года! Будь счастлив и просто знай, что мама и папа всегда рядом» — рассказала артистка.

А вот Айза Долматова сейчас проводит время на Мальдивах вместе с младшим сыном. Как оказалось, звезда отдыхает на том же острове, что и Тимати с семьей. Айза опубликовала трогательное фото своего наследника с дочерью рэпера Алисой.

«Вы видели двух лисят на одном фото? Теперь уже видели», — пошутила Айза.

Однако не все знаменитости могут похвастаться благополучием. Так, сын покойного рэпера Децла заявила, что его преследует неизвестный мужчина. «Меня это напрягает. Виктор выкладывает какие-то странные фото, некоторые из них сделаны рядом с моим домом. Мне просто жаль, что человек тратит непонятно на что свою жизнь, клевещет, оскорбляет меня и мою маму», — заявил Антоний.

Как оказалось, мужчина уже несколько месяцев следит за семьей Децла, иногда появляется рядом с домом, где живет Антоний. По мнению наследника артиста, Виктора стоит изолировать от общества.

Одним из самых обсуждаемых событий выходных стало появлений Ольги Бузовой в шоу «Маска» на НТВ. Поклонники даже не предполагали, что звезда все это время скрывалась в костюме Розовой пантеры. Теперь же, когда съемки в проекте для нее закончились, артистка получила возможность обсудить новый опыт с фанатами.

«Это была невероятно крутая история, безумно интересный проект, в котором я пробовала себя в разных ролях. Каждое мое появление на шоу было особенным: новая история поведения, новые движения и новая песня. Я перевоплощалась настолько, что никто из членов жюри не смог меня разгадать. Открою тайну: даже мои мама и папа не смогли найти меня в шоу. Я еще тот партизан», — рассказала артистка.

И если в воскресенье вся страна обсуждала Бузову, то в понедельник главным событием стал выход интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Предвкушая волну хейта, которая на нее обрушится, телеведущая сразу же объяснила, для чего решила поговорить с преступником. «Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев. Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию», — уверена Собчак.

Разумеется, это далеко не все интересные события из жизни звезд. Что еще происходило со знаменитостями, чем они делились в своих соцсетях, можно узнать в нашем видео.