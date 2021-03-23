Денежный лунный календарь на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали, как Луна в апреле будет влиять на нашу финансовую удачу. Старайтесь помнить о советах экспертов, чтобы не потерять деньги и не встать на путь поражений в бизнесе или в работе.

В апреле 27 числа заканчивается самый благоприятный период 2021 года, но это не значит, что о деньгах и успехе можно будет забыть. Не унывайте и помните о том, что успех рождается внутри нас. Смотрите на проблемы проще и не забывайте доверять своей интуиции.

1, 2 апреля: убывающая Луна в Стрельце воздействует позитивно на сферу работы и бизнеса, но ждать большой прибыли в первые два дня месяца не стоит. В эти дни лучше не тратить много денег бесцельно и не давать никому взаймы.

3, 4 и 5 апреля: стареющая Луна в Козероге — великолепное время для решения сложных задач. В эти три дня повышенное трудолюбие принесет вам ощутимую прибавку к зарплате.

6, 7 апреля: фаза убывания продолжится и в эти дни, но уже под влиянием стихии Воздуха, представленной Водолеем. В эти дни можно менять работу, заниматься необычными делами, но от покупок лучше отказаться полностью.

8, 9 апреля: на Луне в Рыбах произойдет взрыв творческой энергии. Можно будет заниматься разработкой новых идей, их продвижением. Самое главное — не забывать о внутреннем голосе. Интуиция поможет принять важное решение без потери времени и сил.

10, 11, 12 апреля: 10 и 11 число — последние дни убывающей Луны. Для работы и финансовой активности они подходят очень плохо. Лучше полностью сфокусироваться на других сферах жизни. То же самое будет касаться и Новолуния 12 апреля. В этот день желательно не заниматься решением финансовых проблем.

13, 14 апреля: рост Луны в Тельце — это всегда хорошая новость. Люди будут полны сил и уверенности, но будет и изъян. Этой уверенности может стать слишком много, что приведет к принятию неверных решений и ненужным денежным рискам.

15, 16 и 17 апреля: растущая Луна под воздействием Близнецов принесет много финансовой удачи. В этот день больше всего будет везти тем, чья работа связана с постоянным общением, заключением сделок.

18, 19 апреля: в эти два дня силы людей будут на нуле. Растущая Луна и Рак — команда не из лучших, поэтому эксперты советуют с осторожностью подходить к любым тратам. На работе удача будет улыбаться самостоятельным личностям.

20, 21, 22 апреля: пока Луна растет во Льве, большая удача ожидает тех, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Стихия Огня поможет вам в эти дни сделать очень важный выбор, от которого будет зависеть будущее.

23, 24 апреля: в эти два дня править миром будет растущая Луна в Деве. В финансовой сфере это не сулит ничего хорошего. Ожидается беспорядок в документах, ошибки при составлении отчетов. Будьте внимательнее.

25, 26 апреля: последние дни роста Луны в апреле пройдут под управлением Весов. Это отличные дни для торговли, обмена вещами. Можно заниматься покупками для дома, делать сюрпризы близким людям. Главное — не экономить на себе и на своем счастье.

27, 28 апреля: 27 число — Полнолуние в Скорпионе. Очень яркий, но непредсказуемый день. Любой может стать богаче или, наоборот, потерять большую сумму денег. 28 число — убывающая Луна в том же Знаке. Идеальный день для коллективного труда.

29, 30 апреля: это прекрасные дни для командировок, покупки машины, билетов на самолет, поезд или автобус. Смена обстановки благоприятно скажется на вдохновении и продуктивности.