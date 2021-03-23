«Девочку чуть не убили»: Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент

Лидия Мартынова

Несколько лет назад балерина Анжелина Воронцова оказалась в центре громкого скандала. Девушка заявила, что подвергалась давлению со стороны Сергея Филина, бывшего в то время худруком Большого. Однако вместо поддержки она получила волну негатива. Общество принялось защищать мужчину, которого и ранее подозревали в домогательствах.

Николай Цискаридзе стал одним из немногих, кто не стал отворачиваться от балерины и даже вступил в открытый конфликт с ее обидчиком. А ведь он со школьных лет был страстным поклонником творчества Сергея Филина.

«С моей точки зрения, это был лучший исполнитель Ромео, потому что ему и по возрасту это подошло эмоционально. Мы сидели в одной раздевалке всегда вместе, много шутили и были слишком близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли — когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше — я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушел. Я с ним после этого не разговаривал никогда. Просто отворачивался и уходил, потому что мне можно сделать что угодно, но моего ребенка обидеть?! Я никогда не забуду слезы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается...» — негодовал преподаватель Воронцовой.

Звезде тяжело осознавать то, что общество тогда начало активно травить жертву домогательств. «Если, не дай Бог, откроет сегодняшний Большой театр рот… Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да…» — вздыхал Цискаридзе.

47-летний артист признается, что до сих пор любит и ценит бывшую ученицу, несмотря на критику в ее адрес. «Для меня она очень красивая и способная девочка. Просто у нас был тяжелый момент — психологический. Ей пришлось уйти из Большого театра... Одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля в этом поколении. Рядом с ней по способностям, внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант! Увы, там есть место харассменту. Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал! Столько на нее вылито, простите, дерьма», — говорил бывший премьер Большого театра в YouTube-шоу Василия Конова.

Фото: Legion-Media, Instagram