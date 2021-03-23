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Девушка выяснила причины странного звука из гардеробной и удивилась

Девушка выяснила причины странного звука из гардеробной и удивиласьФото: Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как ее начали беспокоить странные звуки, доносившиеся из гардероба по ночам. Девушка решила, что в ее квартире поселилась летучая мышь. Выяснив настоящую причину загадочного шума спустя месяц, она очень удивилась.

По словам рассказчицы, примерно в середине февраля в ее квартире начали раздаваться странные звуки. Они с бойфрендом попытались установить их источник, но не смогли. Затем девушка решила набрала в поисковике «щебечущий шум в доме». В первом же результате говорилось, что его причиной может быть живущая в стенах летучая мышь.

Автор поста потратила несколько недель на то, чтобы найти животное. Она предупредила о летучей мыши родственников, пожаловалась на нее терапевту и начала запирать на ночь гардероб, чтобы ее кот не нашел зверя первым.

В один из дней, когда издаваемый летучей мышью шум снова мешал ей уснуть, героиня истории вновь отправилась на поиска животного. Вместе с бойфрендом им удалось установить точный источник шума — звуки раздавались из обувной коробки.

В ней они обнаружили брелок персональной сигнализации, который девушка брала с собой на поздние прогулки. Прибор, лежавший в коробке, сломался и издавал звуки через случайные промежутки времени. Девушка решила утопить его, однако из-за этого он начал шуметь еще громче. Соседи начали жаловаться на шум, и в итоге бойфренд автора поста разбил брелок молотком. «Летучей мыши больше нет. Но я до сих пор не могу это пережить», — посетовала она.

В комментариях к ее посту некоторые поделились похожими историями. Один из пользователей признался, что однажды вся его семья спала на матрасах на улице, потому что они приняли за летучую мышь освежитель воздуха, который распылял аромат через определенный промежутки времени. JSBachlemore поделился историей о том, как его родители вызвали ветеринарный контроль, потому что решили, что в подвале живет кот. В итоге оказалось, что этот звук издавали шлепанцы его брата.

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По материалам: lenta.ru
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