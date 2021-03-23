Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт

Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт

Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продуктФото: Pixabay.com

Сало в большом количестве увеличивает риск развития атеросклероза, а следовательно, и болезни Альцгеймера, которая вызывается атеросклерозом. Именно поэтому такой продукт следует употреблять в умеренных количествах, рассказала в эфире радио «Говорит Москва» диетолог Ольга Григорьян.

Специалист также назвала дозировку, в которой стоит есть сало. По ее словам, 30 граммов сала в неделю — это даже полезно. При этом употреблять его нужно без хлеба, лучше с огурцом или завернуть его в лист салата. «Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую», — пояснила врач.

Григорьян сравнила сало и бекон. Она отметила, что в беконе мало мяса, а основная его составляющая — сало. Содержащийся там жир в больших количествах приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и тяжелых жиров.

Ранее невролог Владимир Парфенов перечислил способы замедлить развитие болезни Альцгеймера. По его словам, нужно слушать музыку и практиковать ароматерапию.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Красноярский край присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в больницу
В Москве дети распаковали посылку из интернет-магазина и попали в
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
В МВД раскрыли подробности сдачи на права по новому регламенту
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт
Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
Киркоров оспорил запрет на въезд в Литву
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай поженимся!»
Василиса Володина объяснила, почему на самом деле покинула шоу «Давай
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике

Еще по теме

«Жирно не значит вредно»: Чем полезно сало для организма?
Россиян предупредили о вреде шашлыка
Врач назвал самые опасные продукты с большим содержанием соли
Готовим вместе - Сало рецепты (26.11.2017)