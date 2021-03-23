Дэниел Рэдклифф присоединился к фильму "Затерянный город Д"

Влада Некрасова

СМИ узнали, что британский актер Дэниел Рэдклифф присоединился к актерскому составу комедийного боевика "Затерянный город Д" ("The Lost City of D"), сообщает Deadline.

По информации издания, звезда фильмов о "Гарри Поттере" сыграет злодея.

Вместе с ним в фильме задействованы Сандра Буллок и Ченнинг Татум, которых ранее утвердили на главные роли. В ленте также появятся Патти Харрисон (сериал "Выскочка") и Давайн Джой Рэндольф (сериал "Меломанка").

В картине действие развернется вокруг писательницы (Буллок), которая ведет затворнический образ жизни, и красавчика-модели (Татум), снявшегося для обложки ее романа. Вместе главные герои внезапно окажутся в джунглях. Там главная героиня поймет, что жизнь куда более многогранная и романтическая, чем любая история, описанная в ее книгах.

Режиссеры фильма — Аарон и Адам Ни, известные по драме "Последний романтик" ("The Last Romantic") и "Банда грабителей" (2015).

Премьера "Затерянного города Д" запланирована на апрель 2022 года.