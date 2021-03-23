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Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России

Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из РоссииФото: @anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о желании сбежать из России. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

«Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать, в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 — из Лондона в Нью Йорк, в 23 — обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте где я нахожусь», — призналась блогерша.

По словам девушки, в настоящее время она мечтает перебраться в теплое место, где есть море или океан. «Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю... а вам порой, хочется сбежать?» — написала дочь Заворотнюк.

Ранее блогерша опубликовала фото с матерью и рассказала о своем состоянии. Она отметила, что болезнь актрисы висит над ней «как дамоклов меч», а последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни. «Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело», — написала девушка. Она также рассказала о работе с психологом и назвала Instagram отдушиной, в которой нашла прекрасных и понимающих друзей.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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