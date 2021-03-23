Дорого! Сколько зарабатывают на рекламе Милохин и Моргенштерн?

Алексей Вольцев

Сегодня заработать на рекламе в интернете довольно просто. Для это достаточно иметь несколько тысяч подписчиков в своем микроблоге. Цена за рекламу у малоизвестных блогеров начинается с 10 тысяч рублей, но сколько зарабатывают лидеры мнений?

На днях в сети появились расценки на рекламу у рэпера Моргенштерна и популярного тиктокера Дани Милохина. Так, прорекламировать продукт у 23-летнего исполнителя стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов. К слову, заработанные средства Моргенштерн тратит быстро. По словам артиста, только на развлечения у него выходит восемь-девять миллионов рублей.

А вот у TikTok-блогера, аудитория которого в два раза меньше, расценки намного ниже. Реклама у него в Instagram стоит 200 тысяч. В результате, за месяц блогер зарабатывает около двух-трех миллионов рублей. Даня не скрывает, что ему понадобилось немного времени, чтобы накопить на автомобиль. Напомним, на днях Милохин купил Mercedes-Benz Maybach в черном цвете. Цена на такую машину начинается от 9 миллионов рублей.