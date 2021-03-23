Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

Влада Некрасова

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.





"Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов", - сообщил Шевченко агентству.

Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.