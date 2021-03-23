Досрочные выборы в Израиле пройдут 23 марта

Лидия Мартынова

Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта. Об этом пишет СNN.

Эти выборы станут четвертыми в израильском государстве на последние два года.

Напомним, что кнессет Израиля был распущен с 23 декабря из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2021–2022 годы. В начале декабря за роспуск парламента проголосовал 61 депутат.

Инициатором голосования стал председатель оппозиции и лидера фракции «Еш-Атид — Телем» Яир Лапида.

Такая необходимость возникла из-за того, что по результатам предыдущих повторных выборов, проводившихся 17 сентября 2019 года, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Израиль отказался признавать индийскую вакцину, применяемую на Украине.

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