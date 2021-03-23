Дуров нашел деньги для Telegram

Вадим Карасев

Павел ДуровФото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров нашел деньги для мессенджера, об этом сам бизнесмен сообщил в собственном канале. Крупнейшими покупателями конвертируемых облигаций Telegram выступили два инвестфонда из ОАЭ.

«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более миллиарда долларов, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира», — рассказал Дуров.

По его словам, привлеченные инвестиции позволят Telegram «продолжить глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость».

Инвестиционные фонды из ОАЭ Mubadala Investment Company и Abu-Dhabi Catalyst Partners вложили в бумаги Telegram по 75 миллионов долларов. В совместном заявлении фондов говорится об «уважении и восхищении видением Павлом будущего своей компании и работой команды по созданию исключительного продукта».

РИА Новости сообщало о том, что облигации также купил суверенный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), имеющий совместный фонд с Mubadala. Однако вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг Telegram-каналу РБК эти сведения.

Пятилетние облигации Telegram Group были размещены 12 марта. Бумаги номинированы в долларах, ставка купона по ним составляет 7 процентов. Минимальный лот для участия составил 500 тысяч долларов. При будущем выходе Telegram на биржу у инвесторов появится возможность конвертировать облигации в акции мессенджера.

В качестве одной из главных причин размещения бумаг аналитики называли потребность Telegram в средствах для погашения обязательств перед инвесторами блокчейн-платформы TON, которую не удалось запустить из-за претензий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.