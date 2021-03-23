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Дуров заявил о привлечении Telegram $1 млрд от размещений бондов

Основатели мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в своём блоге, что компанией размещено облигаций на сумму свыше $1 млрд.

Утверждается, что если мессенджер за пять лет выйдет на IPO, то владельцы бондов получат возможность конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

По словам Дурова, данная операция позволит Telegram и дальше расти, оставаясь в рамках заявленных ценностей и в независимости.

«Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре», – добавил предприниматель.

В пресс-релизе суверенных фондов из ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners говорится, что каждый из них вложил в облигации Telegram по $75 млн.

Сообщение Дуров заявил о привлечении Telegram $1 млрд от размещений бондов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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