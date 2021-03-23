Двери экошпон: особенности и характеристики

Роман Иванов





Далеко не все могут позволить себе покупку дверей из натурального шпона, но это не значит, что при недостатке финансовых возможностей нельзя поставить себе красивые и достойные конструкции.

С натуральным шпоном уже давно конкурирует экошпон, который визуально очень похож на натуральный материал, но стоит куда дешевле. Хотя не только про разницу в стоимости нужно знать потенциальным покупателям подобных дверей. Экошпон имеет также вполне ощутимые недостатки, и для некоторых людей они могут стать очень весомыми.

Чем так хороши двери из экошпона?

Если говорить про положительные стороны мебели из экошпона, то это их полная экологичность. Это значит, что такие двери можно без особой опаски использовать в детской и других комнатах. Основными компонентами такого материала выступают волокна натуральной древесины, а также безвредный полипропилен. Двери из экошпона не боятся влажности, соответственно, это вариант для установки на входе в кухню или ванну. По разнообразию цветовых оттенков или фактору также нет никаких претензий.

Про относительно низкую стоимость таких дверей уже было сказано - https://vashy-dveri.by/catalog/mezhkomnatnye-dveri/ekoshpon/portas/. Это вполне рабочий вариант для тех, кто хочет себе поставить дверь с видом натуральной древесины, но не хочет платить за нее крупную сумму.

Вообще, мебель из экошпона можно устанавливать не только в жилом помещении, но и в офисе, предприятии и так далее.

Нет никаких претензий по части износоустойчивости подобных дверей. Поцарапать экошпон случайным контактом с острым предметом крайне сложно, также сложно будет это сделать и домашнему животному. Материал не боится и других распространенных проблемных факторов в виде высоких температур, ультрафиолета.

Долговечность экошпона достигается и тем, что особенного ухода они не требуют. Нужно лишь время от времени протирать их влажной тряпкой.

Какие недостатки есть у дверей из экошпона?

Невысокая стоимость всегда является плюсом, кроме того, можно купить такие двери в рассрочку - https://vashy-dveri.by/services/rassrochka/. Но все же повредить такие двери посредством сильного толчка или удара можно. Нежелательно сильно хлопать дверьми в процессе закрывания. Материал плохо пропускает воздух, что нарушает естественный воздухообмен в квартире. Также отсутствует возможность восстановления при повреждении.