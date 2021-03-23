Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента

Анастасия Иванова

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.





"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе двоюродного племянника Путина.