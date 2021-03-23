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Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.


"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе двоюродного племянника Путина.

Политика

По материалам: ria.ru
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