«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

«Единая Россия» приостановила членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с возбуждением против него уголовного дела. Об это сообщается на сайте регионального отдаления партии.

В сообщении указано, что подобное решение было принято на заседании в соответствии с партийным Уставом до результатов рассмотрения уголовного дела.

Ранее стало известно, что Белозерцева задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки. О задержании губернатора и еще шести человек сообщили 21 марта. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.