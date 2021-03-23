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Единственная трасса вдоль берега Черного моря частично осыпалась в Сочи

Единственная трасса вдоль берега Черного моря частично осыпалась в СочиКадр: Ноокат ТВ / YouTube

В Сочи Краснодарского края из-за оползня частично осыпалась единственная автодорога вдоль берега Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Обрушение произошло в Лазаревском районе. В результате обрушения частично повредились конструктивные элементы трассы. Сейчас там организовано реверсивное движение со скоростью не более 20 километров в час.

«Готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка — с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории национального парка зоной локального ЧС», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Дагестане горный утес рухнул на автомобильную дорогу. Очевидцы сняли момент разрушения скалы на видео. На кадрах видно, как отвесный утес начинает рушиться, вниз летят огромные камни и деревья.

Россия

По материалам: lenta.ru
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