Египетские власти соболезнуют в связи со смертью в Шарм-эль-Шейхе известного украинского волонтера

Лидия Мартынова

В Египте на курорте Шарм-эль-Шейх умер украинский волонтер, детский стоматолог Юрий Юрасюк, который приехал на отдых вместе с семьей. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации издания, семья Юрасюка отправилась в Египет в начале марта. На третий день мужчине стало плохо — начался сильный кашель, проблемы с дыханием. Его госпитализировали с диагнозом пневмония. 9 марта подключили к аппарату ИВЛ, а анализы показали, что у волонтера коронавирус.

Здоровых членов семьи отправили в Украину. Потом жена Ольга Юрасюк вернулась в Египет и поселилась рядом с госпиталем. Но женщине не разрешали видеться с мужем и даже общаться по телефону. Врачи говорили, что Юрий очень слаб и ему нужно беречь силы. Юрий Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха 19 марта.

Посольство Украины в Египте оказывало помощь семье волонтера.

«Трагическая смерть Юрия Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. 20 марта по моему поручению в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины. В тот же день, по поручению египетского министра туризма, в посольство звонили многочисленные египетские высокопоставленные чиновники со словами сочувствия. 21 марта я лично разговаривал с Ольгой Юрасюк, она находится вместе с сестрой и другими родными в Египте. Египетская сторона взяла на себя все расходы по их пребывания в Египте, и консул проводит работу с местными туроператорами по поводу оказания материальной помощи семье погибшего», — приводит издание слова посла.

Юрасюк — известный фронтовой волонтер из Ирпеня. Все годы войны на Донбассе он помогал украинской армии.

Сейчас посольством Украины решается вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела на родину.

Напомним, осенью прошлого года на курорте в Турции от коронавируса скончался житель города Виноградов Закарпатской области. Мужчину тоже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло.

Фото tsn.ua/