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ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»

ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»Жозеп БоррельФото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию» с Брюсселем. Его слова приводит ТАСС.

«Министры [иностранных дел стран-членов ЕС] подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — отметил он.

Боррель также ответил на вопрос о том, почему ЕС не меняет принципы работы с Россией, если они не приносят результатов. По его мнению, у Брюсселя остаются старые потребности. Например, ему важно сохранять отношения с Москвой в сферах энергетики и климата. При этом их реализация зависит от обстоятельств.

Глава евродипломатии подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет центральным во время саммита ЕС 25-26 марта.

Упомянутые Боррелем пять принципов, установленные в 2016 году, включают в себя следование Минским соглашениям по поводу ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов между ЕС и странами СНГ, а также противодействие Москве.

Ранее стало известно, что Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушение прав человека. Имена россиян, которых коснутся новые ограничения, не называются. Брюссель также ввел меры против двух силовиков из Чечни: вице-премьера республики, командира подразделения «Терек» Абузайда Висмурадова и экс-начальника полиции в городе Аргун Аюба Катаева.

В мире

По материалам: lenta.ru
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