Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ЕС раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму

ЕС раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму

ЕС раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в КрымуФото: Александр Земляниченко / AP

Евросоюз раскритиковал запрет владеть землей в Крыму, который распространяется на иностранцев. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию», — говорится в сообщении.

По мнению Брюсселя, такой указ может вынудить принять российское гражданство в Крыму.

В марте 2020 года российский президент Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в минувшую субботу, 20 марта.

Власти Крыма считают эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

Евросоюзу не понравился запрет для иностранцев на владение землёй в Крыму
В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Иностранным гражданам запретили владеть земельными участками в Крыму