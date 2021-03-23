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Евросоюз создал фонд для финансирования военных операций за границей

Евросоюз создал фонд для финансирования военных операций за границей

Совет Европейского союза одобрил создание Европейского фонда мира – организации, за счет которой будут финансироваться военные действия за границей. В ближайшие 6 лет его бюджет составит 5 млрд евро.

В Совете ЕС уточнили, что бюджет нового фонда будет функционировать независимо от общеевропейского. Пополняться он будет за счет взносов членов ЕС, официально озвученная цель – сохранение мира в партнерских государствах.

"Приоритетная цель фонда – улучшить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и усиливать международную стабильность и безопасность", – говорится в сообщении.

Деньги фонда будут тратиться в том числе на повышение мощности национальных вооруженных сил дружественных стран, на поставки им вооружения и оборудования. Предусмотрены также широкие действия военного или оборонного характера для поддержки целей Общей политики безопасности и обороны.

NEWSTES писал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за борьбу с организацией, которой уже нет (имеется в виду Варшавский договор), а также назвал НАТО в целом неактуальным объединением.

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По материалам: uposters.ru
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