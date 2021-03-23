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Ford начнет производить электромобили в России

Ford начнет производить электромобили в РоссииФото: Paul Sakuma / AP

Ford планирует запустить в России первое серийное производство электромобилей к 2022 году, об этом пишет «Коммерсантъ».

Группа «Соллерс» (контролирует совместное предприятие с Ford Motor — «Соллерс Форд») начнет производство электрического Ford Transit параллельно с основной дизельной платформой. Автомобили выпускаются в Елабуге (Татарстан). По оценкам компании, доля электротранспорта в продажах LCV в России составит около 1,5 процента в 2022–2023 годах и увеличится до четырех процентов к 2025 году. В рамках стратегии Ford Motor постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания.

В «Соллерсе» признают, что эксплуатация электромобилей будет в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. В 2022–2023 годах это Москва, Петербург, Казань, к 2025 году — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

Чтобы стимулировать потребителей пересаживаться на экологичный транспорт, компания предлагает владельцам электрокаров предоставить доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог. Также в компании считают нужным включить электротранспорт в льготную программу «Доступная аренда» с возможностью роста скидки на автомобили с 25 до 35 процентов.

Ранее Ford пообещал, что к 2030 году станет продавать в Европе только электромобили. Автопроизводитель инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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