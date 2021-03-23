Французский экономист объяснил, почему Россия сближается с Китаем

Лидия Мартынова

России надоело получать от Запада "пощечины", и она все больше поворачивается к Китаю, прокомментировал РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова французский экономист и публицист Шарль Гав, основатель научно-исследовательского центра Institut des Libertés в Париже.

Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".

"Очевидно, России уже надоело получать пощечины на Западе от уверенной в собственном нравственном превосходстве Европы. Она все больше поворачивается к Востоку, к Китаю, ради политического альянса и бизнеса. Россию и Китай все теснее объединяют общие интересы. В конечном итоге это крайне пагубно скажется на Европе с ее хрупкой ориентированной на экспорт экономикой", - заявил Гав.

Как считает эксперт, темпы данного процесса ускоряются, это неизбежно. "Впервые Запад не обладает "моральным превосходством". Я уже некоторое время задаюсь вопросом, являются ли еще европейские страны демократиями. Это сложная эволюция, но они превратились в технократии, в которых доминирует система, альтернативная старым системам, основанным на странах, где народ обладал суверенным голосом, а политические решения принимались большинством. Нынешняя глобалистская и мультикультурная система на Западе управляется с помощью меньшинств и "экстерриториальных" судов или структур, таких как ЕС в Брюсселе", - отметил он.

"Люди протестуют: посмотрите на Польшу, Венгрию, на желтые жилеты во Франции, на Brexit - глобалистская система чувствует угрозу и потому нападает на системы, в основе которых все еще лежат понятия о нации, как в случае с Россией или Китаем", - считает Гав.