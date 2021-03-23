Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Газпром» остановит «Силу Сибири»

«Газпром» остановит «Силу Сибири»Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири» с 1 по 7 апреля включительно из-за плановых профилактических работ, сообщает пресс-служба компании.

Транспортировка газа в этот период будет приостановлена. Даты проведения согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC, отмечается в сообщении. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода проходит дважды в год: весной и осенью.

Европейские страны резко нарастили закупку российского газа в январе-феврале 2021 года на фоне сильных морозов и снегопадов. В «Газпроме» сообщили, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает увеличиваться. Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств.

Ранее сообщалось, что главный конкурент «Газпрома» на российском рынке, компания «Новатэк», начала продавать газ Китаю по новой схеме. Она предполагает заключение долгосрочных контрактов. Договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с заводов строящегося проекта «Арктик СПГ-2» заключен с китайской компанией Shenergy Group. По его условиям, «Новатэк» поставит три миллиона тонн СПГ в течение 15 лет.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые завышают цены на продукты, — эксперт
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части
Ford начнет производить электромобили в России
Ford начнет производить электромобили в России
В России предсказали рост популярности наличных денег
В России предсказали рост популярности наличных денег
«Газпром» остановит «Силу Сибири»
«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Европа резко закупилась российским газом
"Газпром" планирует подписание ряда контрактов на саммите G20 в Китае
Главный конкурент «Газпрома» начал продавать газ Китаю по-новому
Россия резко нарастила поставки газа в Европу и Китай