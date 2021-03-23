«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Вадим Карасев

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири» с 1 по 7 апреля включительно из-за плановых профилактических работ, сообщает пресс-служба компании.

Транспортировка газа в этот период будет приостановлена. Даты проведения согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC, отмечается в сообщении. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода проходит дважды в год: весной и осенью.

Европейские страны резко нарастили закупку российского газа в январе-феврале 2021 года на фоне сильных морозов и снегопадов. В «Газпроме» сообщили, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает увеличиваться. Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств.

Ранее сообщалось, что главный конкурент «Газпрома» на российском рынке, компания «Новатэк», начала продавать газ Китаю по новой схеме. Она предполагает заключение долгосрочных контрактов. Договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с заводов строящегося проекта «Арктик СПГ-2» заключен с китайской компанией Shenergy Group. По его условиям, «Новатэк» поставит три миллиона тонн СПГ в течение 15 лет.