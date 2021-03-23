ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков

Лидия Мартынова

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партсписков на выборах в ГД - с 10 до 20 человек.

Законопроект был внесен депутатами от фракции ЛДПР в Госдуму еще в мае 2019 года.

Согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в ГД, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них может быть включено не более десяти кандидатов. Законопроектом предлагается изменить эту норму.

По мнению авторов законопроекта, это позволит политическим партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам.