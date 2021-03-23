Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»

Алексей Вольцев

Визажист Гоар Аветисян уже несколько дней волнует свою публику тревожными сообщениями, опубликованными в stories в личном профиле. Девушка призналась, что на протяжении некоторого времени ее беспокоят какие-то «шишки» на ногах, расположенные на внутренних сторонах бедер. Аветисян надеялась, что болезнь пройдет без лишнего вмешательства докторов, однако, боли с каждым днем начали усиливаться и мейкапер вынуждена была обратиться в клинику. По словам Го, неприятные ощущения настолько беспокоят ее, что она вынуждена передвигаться «как пингвин», чтобы лишний раз не прикасаться к болезненным областям.

Ночью мастер макияжа, как и обещала, поделилась результатами обследования МРТ. Согласно утверждениям владелицы профиля в Instagram, на ногах появились некие воспаления, которые необходимо продолжать обследовать у терапевта. «В общем, воспаление, дальше к терапевту вроде — и скорее всего антибиотиками лечить будут», — написала уставшая от насыщенных и беспокойных будней Гоар. К счастью многомилионных поклонников красотки, на данный момент врачи не говорят о каких-либо опасностях для ее здоровья. Надеемся на скорейшее выздоровление Го!







