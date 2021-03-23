Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»

Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»

Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»

Визажист Гоар Аветисян уже несколько дней волнует свою публику тревожными сообщениями, опубликованными в stories в личном профиле. Девушка призналась, что на протяжении некоторого времени ее беспокоят какие-то «шишки» на ногах, расположенные на внутренних сторонах бедер. Аветисян надеялась, что болезнь пройдет без лишнего вмешательства докторов, однако, боли с каждым днем начали усиливаться и мейкапер вынуждена была обратиться в клинику. По словам Го, неприятные ощущения настолько беспокоят ее, что она вынуждена передвигаться «как пингвин», чтобы лишний раз не прикасаться к болезненным областям.


Ночью мастер макияжа, как и обещала, поделилась результатами обследования МРТ. Согласно утверждениям владелицы профиля в Instagram, на ногах появились некие воспаления, которые необходимо продолжать обследовать у терапевта. «В общем, воспаление, дальше к терапевту вроде — и скорее всего антибиотиками лечить будут», — написала уставшая от насыщенных и беспокойных будней Гоар. К счастью многомилионных поклонников красотки, на данный момент врачи не говорят о каких-либо опасностях для ее здоровья. Надеемся на скорейшее выздоровление Го!




Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей справедливо дали по носу за все ее выкрутасы»
Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в реанимацию
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика вернуть ему контейнер для кимчи
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»
В Сети появились фото сильно располневшей Гоар Аветисян
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
Гоар Аветисян сообщила о серьезных проблемах со здоровьем: «Уже несколько дней живу в надежде, что пройдет»