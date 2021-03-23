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Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19

Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19Татьяна ГоликоваФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо привить 69 миллионов россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Антонимы».

«Мы для себя определили количество граждан, которых нужно привить для достижения коллективного иммунитета. Это почти 69 миллионов человек», — сказала она.

С теми темпами, которые есть сейчас, мы можем достичь этих цифр в августе 2021 года, добавила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле, августе или раньше.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 декабря 2020 года, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Россия

По материалам: lenta.ru
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