Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках

Анастасия Иванова

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.