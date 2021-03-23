Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках

Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках

Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Вот такой рубец!": Лера Кудрявцева призналась, что в реанимации едва не схватила инфаркт
"Вот такой рубец!": Лера Кудрявцева призналась, что в реанимации едва
Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты на детей
Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты на детей
Москва сэкономила 413 млн. рублей за счет эксплуатации электробусов
Москва сэкономила 413 млн. рублей за счет эксплуатации электробусов
Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Норвегия запретила продавать России завод двигателей
Норвегия запретила продавать России завод двигателей
Четверть россиян отказались от четырехдневки и новых праздников
Четверть россиян отказались от четырехдневки и новых праздников
Кудрин призвал пересмотреть борьбу с бедностью
Кудрин призвал пересмотреть борьбу с бедностью
Официально! Юлианна Караулова ждет ребенка
Официально! Юлианна Караулова ждет ребенка
Жуткие подробности издевательства Андрея Аршавина над Алисой: «Уничтожит ее жизнь»
Жуткие подробности издевательства Андрея Аршавина над Алисой:
Дава тратил «слишком много денег» на Бузову: «Это не оценили»
Дава тратил «слишком много денег» на Бузову: «Это не оценили»
В МПГУ прошла конференция «Диалог учителя и ученика в современном литературном образовании»
В МПГУ прошла конференция «Диалог учителя и ученика в современном
В Новосибирской области открылся VI Региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Новосибирской области открылся VI Региональный чемпионат

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через "Госуслуги"
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным