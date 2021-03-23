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Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2»

Госсекретарь США призвал остановить строительство «Северного потока-2» Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку это «плохая идея». Его цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что ждет возможности обсудить вопрос строительства газопровода с главой МИД Германии Хайко Маасом. «Президент [США Джо] Байден очень ясно выражается, когда говорит, что это проект — плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это [на встрече с Маасом]. Я очень жду этой дискуссии», — рассказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что строительство газопровода противоречит энергетическим целям Евросоюза и подрывает безопасность Украины и других партнеров НАТО и ЕС.

21 марта немецкий политолог Александр Рар рассказал, что США едва ли смогут решиться на торговую войну из-за строительства газопровода «Северный поток-2», так как она предполагает противостояние с немецким государством. Он также подчеркнул, что европейцы не намерены поддерживать агрессивную политику американского лидера.

18 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США задумала ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Ограничения могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта». При этом Германия заявила США, что отвергает санкции в связи со строительством.

В мире

По материалам: lenta.ru
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