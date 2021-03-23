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Группа «Пасош» приостановила деятельность после обвинений солиста в насилии

Группа «Пасош» приостановила деятельность после обвинений солиста в насилииФото: @pasoshmoscow

Группа «Пасош» временно приостановила свою деятельность после обвинений солиста Петара Мартича в абьюзе. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте гитариста Кирилла Городнего.

«Я осуждаю любое насилие. Не любое насилие — злонамеренно и причиняется умышленно. Но любое насилие — это насилие, и любой человек, совершивший его, должен уметь принять за него ответственность, каким бы он ни видел контекст», — написал музыкант.

Он признался, что у него не сложилось теплых отношений с Анной Зосимовой — певицей и бывшей девушкой Петара Мартича, обвинившей его в насилии. При этом Городний попросил у Анны прощения, а также у всех представителей музыкальной индустрии, которые оказались втянуты в этот скандал.

Гитарист отметил, что в настоящее время позиции и видение участников в группе «Пасош» не совпадают. Он добавил, что с радостью вернется к проекту, если эта ситуация изменится.

Ранее Зосимова рассказала об отношениях с Мартичем. Пара начала встречаться в 2017-м году и рассталась в 2020-м. По словам исполнительницы, музыкант унижал ее

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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